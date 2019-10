POZZUOLI – Gentili, allegri, sorridenti. Come sempre. Così Pierluigi e Matteo appaiono in un video, forse realizzato durante quella che sarebbe stata la loro ultima notte trascorsa insieme, in cui salutano amici e colleghi mentre si apprestano ad iniziare il loro turno di lavoro “Buonasera! Dopo tanto tempo i Figli delle Stelle sono tornati. Siamo qui. E quindi voi dormite sonni tranquilli, c’è la Volante due. Come sempre si inizia. I figli delle stelle. E quindi speriamo bene. Buonanotte”.

IL MESSAGGIO – «In quel “dormite sogni tranquilli” -scrive la Polizia di Stato sulla propria pagina Facebook- c’è tutta la missione, la responsabilità, la dedizione al prossimo che erano alla base della scelta di Pierluigi e Matteo. Una finestra di qualche istante sull’orgoglio di indossare la divisa della Polizia di Stato per servire la gente, la storia di una grande amicizia. Proteggeteci anche da lassù, tra le stelle.»