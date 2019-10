QUARTO – Una donna è precipitata dal quarto piano di una delle palazzine popolari del Rione 219 di via De Gasperi. Dopo un volo di oltre dieci metri la donna ha impattato contro una cabina elettrica che in qualche modo avrebbe attutito il colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di corso Italia, la polizia municipale e i sanitari del 118 che a bordo di un’ambulanza l’hanno immediatamente trasportata presso il pronto soccorso del “Santa Maria delle Grazie”. Le condizioni della donna, che avrebbe riportato diverse fratture e ferite, sono monitorate in questi minuti dai medici.

LE CAUSE – Ancora ignote le cause che hanno provocato la caduta dall’ultimo piano della palazzina. Lavoro non facile per i militari e gli agenti che hanno dovuto sedare l’ira dei parenti e conoscenti i quali hanno dato vita a una ressa. Al momento tutte le ipotesi restano aperte, tra queste non si esclude un tentativo di suicidio, un incidente o una lite finita male.