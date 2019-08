POZZUOLI – Un uomo si è suicidato questa mattina all’interno del parcheggio dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Si tratta di un 85enne nato a Carinola e residente in via Staffetta, a Lago Patria. Il dramma si è consumato alle prime luci dell’alba: l’uomo è entrato con la sua auto nel parcheggio a pagamento del nosocomio, ha parcheggiato il veicolo accanto all’edicola e dopo aver percorso pochi metri si è sparato con una pistola. Il corpo senza vita è stato notato da alcune persone che hanno immediatamente dato l’allarme, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Sul caso indaga la Polizia che sta cercando di capire i motivi alla base del gesto. La salma in mattinata è stata sequestrata e trasferita presso il Secondo Policlinico di Napoli per l’autopsia.