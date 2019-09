MONTE DI PROCIDA – Servizio Civile, al via le candidature per 10 volontari presso il Comune di Monte di Procida. E’ partito su tutto il territorio nazionale e all’estero il bando del Servizio civile, aperto ai giovani di età compresa tra i 18 e il 28 anni. Fino alle 14 di giovedì 10 ottobre 2019 è possibile presentare domanda di partecipazione ai progetti. In particolare per il Comune di Monte di Procida le tematiche progettuali, sviluppate in collaborazione con il Consorzio Proodos, spaziano dalla tutela ambientale, alla promozione del turismo e della cultura fino all’assistenza sociale. «Un’occasione per crescere confrontandosi, impegnandosi per gli altri, sperimentando la cittadinanza attiva», fanno sapere dal Municipio.