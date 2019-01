NAPOLI – Ben 280 chili di prodotti ittici venduti da ambulanti totalmente abusivi sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Napoli tra la Vigilia e Capodanno. Rilevata una accentuata evasione fiscale: registrata una percentuale di irregolarità nel rilascio del documento fiscale pari ad oltre il 65 per cento nei 78 esercizi controllati dagli uomini del I Gruppo Napoli, della compagnia Portici e delle tenenze di Ischia e Capri.

LE MULTE – A Napoli, nei pressi di Porta Capuana, del lungomare e nei quartieri Pianura e Soccavo 5 venditori ambulanti sono stati sorpresi a vendere prodotti ittici privi delle prescritte autorizzazioni per il commercio. Passate al setaccio le vie del centro storico, affollate dai turisti in visita ai presepi della tradizione. Più dell’85 per cento tra negozi di souvenir e alimenti controllati sono stati multati.