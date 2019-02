QUARTO – Scuole chiuse anche a Quarto. In seguito agli eventi meteorologici straordinari di ieri, per la giornata di domani, lunedì 25 febbraio, le scuole cittadine resteranno chiuse al fine di eseguire i dovuti controlli sullo stato dei luoghi e rimuovere possibili pericoli. Per gli stessi motivi, inoltre, resterà chiusa da oggi e fino a domani anche la Villa Comunale.