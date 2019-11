QUARTO – Domani scuole chiuse anche a Bacoli e Monte di Procida, mentre restano aperte solo nel comune di Quarto. E’ quanto deciso dai tre sindaci dopo l’allerta meteo “gialla” lanciata dalla Protezione Civile della Regione Campania per le forti folate di vento previste per domani. “Domani 12 novembre, a causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, per le annunciate forti raffiche di vento che dureranno l’intera giornata, tutti gli istituti didattici della città resteranno chiusi. A tutela degli alunni, del personale scolastico e delle famiglie. Invito la comunità ad assumere comportamenti volti alla massima cautela.” è il messaggio del sindaco di Bacoli Josi Della Ragione.

MONTE DI PROCIDA – Analogo l’avviso pubblicato dal sindaco di Monte di Procida Peppe Pugliese: “A causa delle condizioni meteorologiche avverse, le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, sul territorio del Monte di Procida, resteranno chiuse domani martedì 12 novembre. Una decisione assunta a scopo precauzionale per tutelare la pubblica e privata incolumità e per prevenire le condizioni di pericolo soprattutto per gli studenti, dal momento che dal bollettino previsionale della Regione Campania emerge il rischio forti raffiche di vento e precipitazioni di forte intensità. Alla popolazione si chiede nuovamente di limitare al massimo gli spostamenti.”