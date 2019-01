POZZUOLI – Un incidente sulla Ss 7 Quater si è verificato pochi minuti fa tra gli svincoli di Licola e Monterusciello in direzione Pozzuoli. Le vetture coinvolte sono due. Sul posto c’è un’ambulanza del 118 e mezzi per la rimozione dei veicoli. Le condizioni delle persone coinvolte non sono preoccupanti, solo tanta paura e qualche lieve escoriazione per gli occupanti dei due mezzi. L’incidente ha provocato ripercussioni sul traffico veicolare.