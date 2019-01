POZZUOLI – Tragedia questa mattina a Pozzuoli dove in un incidente stradale ha perso la vita un giovane e diverse persone sono rimaste ferite. Lo spaventoso incidente è avvenuto in via Campiglione, all’uscita del tunnel che collega Pozzuoli con Quarto, nei pressi di un distributore di benzina. Tre le auto coinvolte. La vittima è un giovane (di cui non forniamo le generalità perchè la famiglia non è stata ancora avvisata) che si trovava alla guida di una Fiat Punto: nel violento impatto è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo ormai senza vita.

LA TRAGEDIA – Almeno due le persone che sono rimaste ferite: si tratta dei conducenti di una Skoda e una Nissan Qashqai soccorsi sul posto dai sanitari del 118 e poi trasferiti presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. I tre veicoli nello schianto sono andati completamente distrutti. Sul posto ci sono gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli. Al momento non sono ancora chiare le cause alla base del drammatico incidente. Il tunnel “Montecorvara” è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso. -seguiranno aggiornamenti-