POZZUOLI – Tragedia nella notte a Pozzuoli dove in uno scontro frontale tra due auto sono rimaste ferite 4 persone. La più grave è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: si tratta di un 35enne di Varcaturo per il quale sarebbe stata dichiarata la morte cerebrale. Meno gravi le condizioni degli altri tre, uno dei quali è stato trasferito all’ospedale San Giuliano di Giugliano. I quattro sono rimasti feriti in un frontale avvenuto poco dopo le 23 in via Campana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale. (Seguiranno aggiornamenti)