POZZUOLI – È morto appena giunto al pronto soccorso il giovane rimasto coinvolto questa sera in un tragico incidente stradale in via Antonino Pio, al Rione Toiano. Le sue condizioni erano apparse gravissime già dal primo momento, quando è stato soccorso nei giardinetti dove era finito dopo essere stato sbalzato dall’auto sulla quale viaggiava. La vittima (di cui per il momento omettiamo di scrivere il nome) avrebbe compiuto 16 anni lunedì.

L’INCIDENTE – La tragedia è avvenuta poco dopo le 19 di questa sera. Per cause ancora in fase di accertamento il giovane ha perso il controllo della Smart sulla quale viaggiava in compagnia di un coetaneo; l’auto si è ribaltata più volte. Il 16enne è finito fuori dall’abitacolo: il suo corpo, riverso a terra, è stato trovato dai primi soccorritori ad una decina di metri dal luogo dell’impatto.

LA TENSIONE – Urla e momenti di forte tensione prima dell’arrivo del 118 con un centinaio di persone che si sono riversate in strada. Poi la corsa in ospedale dove i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sull’episodio indagano gli agenti della Polizia municipale diretti dal maggiore Silvia Mignone. Scene di disperazione e strazio all’esterno dell’ospedale.

AUTOPSIA – La salma del 16enne è stata sequestrata e nelle prossime ore sarà trasferita presso il centro di medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli dove sarà effettuata l’autopsia.