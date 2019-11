POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica localizzata Gialla sulle zone della Campania 1,2,3 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) per piogge e temporali valevole a partire dalle 18 di oggi e fino alle 8 di domani mattina. Si prevedono “Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale”. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti anche in linea con i rispettivi piani comunali tenendo conto delle avvertenze anche relative alle possibili criticità idrogeologiche in assenza di piogge.