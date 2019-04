QUARTO – Riunione operativa con l’Asl Napoli 2 Nord per pianificare le attività di deblattizzazione sull’intero territorio comunale. A renderlo noto è il primo cittadino di Quarto, Antonio Sabino. «L’amministrazione comunale ha sollecitato l’Asl affinché venissero anticipate, rispetto agli scorsi anni, le attività di pulizia per evitare il proliferare delle blatte – dice il sindaco – Si è stabilito, perciò, in forte sinergia con il dipartimento di prevenzione dell’Asl guidato dal dottore Luigi Castellone, di anticipare gli interventi di bonifica al 17 e 18 aprile (domani e giovedì ndr), a partire dalle 23 e fino alle 5 del mattino successivo. L’operazione di bonifica interesserà tutte le strade comunali con il supporto operativo dell’amministrazione».