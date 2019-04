MONTE DI PROCIDA – Andrà avanti fino alla giornata di oggi l’intervento di deblattizzazione per il controllo degli scarafaggi negli impianti fognari del centro urbano. Il trattamento viene effettuato da operatori specializzati che utilizzano attrezzature specifiche per l’immissione di nebbie calde nelle condotte fognarie. «I prodotti utilizzati sono autorizzati dal ministero della Salute per l’utilizzo in ambiente civile. La popolazione è invitata a collaborare, evitando di sostare autovetture o altri mezzi sui tombini di accesso alla rete fognaria», si legge sul manifesto a firma del sindaco Giuseppe Pugliese.