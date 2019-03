SALUTE – L’acido Ialuronico ad alto peso molecolare, dalla sigla “HA”, è prodotto nel nostro corpo dai fibroblasti ed è caratterizzato da sequenze ripetitive di Acido Glucuronico e N-AcetilGlucosamina. Le funzioni principali di “HA” nei processi biologici sono importanti e svariate. “HA” conserva le caratteristiche strutturali e funzionai dei tessuti connettivali, garantendo un giusto grado di idratazione e plasticità. Con il passare del tempo, in seguito a traumi e degenerazione naturale, la biosintesi di “HA” diminuisce drasticamente provocando l’aumento di dolori articolari e la diminuzione dell’elasticità e dell’idratazione della nostra pelle. Utilizzare così da 150 a 300 milligrammi di Acido Ialuronico ad alto peso molecolare, garantisce il rallentamento di questi processi degenerativi legati al passare dell’età, ma anche a cattive abitudini alimentari, al fumo di sigaretta e all’alcol. L’utilizzo contemporaneo di “HA” con almeno 1000 mg di Vitamina C e un pool di antiossidanti come Quercetina, Curcumina, Resveratrolo, Epigallocatechina e altri polifenoli, offre un enorme potenziale preventivo ma anche curativo. Tra i migliori prodotti di “HA” in farmacia ricordo Syalox 150.