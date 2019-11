POZZUOLI – Tombini che saltano e la città che si allaga sotto le forti piogge. E’ quanto accade a Pozzuoli dove fiumi d’acqua hanno invaso le principali strade, in particolare via Carlo Rosini, come riportato nel video che segue. Qui, come accade ad ogni pioggia, si è formato un grosso fiume d’acqua che da via Solfatara è finito verso le Rampe Raffaello Causa. Stesse scene questa mattina si sono registrate nel centro storico dove a causa dei tombini saltati l’area si è completamente allagata.