GIUGLIANO – Gli agenti del Commissariato di Giugliano hanno eseguito una Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura nei confronti di un 20enne di Giugliano, in quanto gravemente indiziato del reato di detenzione e sottrazione di armi e perché illegalmente portava in luogo pubblico le stesse. I fatti risalgono a fine maggio scorso, quando il nonno denunciava la scomparsa delle proprie armi, legalmente detenute e custodite nella propria abitazione: un fucile semiautomatico cal.12 Bernardelli, un fucile automatico cal.12 Breda, un fucile doppietta cal.12 Neumann. Nell’immediatezza delle indagini eseguite dagli agenti, non erano emersi segni di alcuna effrazione, concentrando i dubbi sul nipote 20enne, unico ad avere le chiavi dei locali dove erano custodite le armi e già sottoposto alla misura del collocamento in comunità. In seguito i poliziotti hanno accertato che era stato proprio il giovane a rubare le armi e di averle successivamente sotterrate in un terreno di oltre 40mila metri quadrati sempre di proprietà del nonno. Il giovane è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Poggioreale.