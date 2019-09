POZZUOLI – «He is found!!!!!». Con questo messaggio Naomi Boonen ha comunicato al nostro giornale il ritrovamento del camper rubato domenica scorsa alla sua famiglia nei pressi dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. Il mezzo è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri (giovedì 12 settembre) dai carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in un’area abbandonata nei pressi dell’Asse Mediano. Nella giornata di mercoledì il mezzo era stato segnalato nei pressi dell’ingresso del cimitero di Quarto.

IL FURTO – Il tempo di bere una birra in un bar in via Terracciano che per la ragazza e i suoi genitori iniziava l’incubo: nell’area di sosta il camper con targa belga e stemma del Club Bruges veniva scassinato e rubato. Insieme alla casa mobile i ladri avevano portato via anche un notebook, due navigatori satellitari, una fotocamera e le medicine della mamma. Rimasta senza nulla alla famiglia Boonen dopo la denuncia presso la compagnia carabinieri di Pozzuoli non restava altro che fare ritorno a casa con un volo aereo.

LA DENUNCIA – Ma, all’indomani dell’arrivo in Belgio, Naomi postava su Facebook il racconto dei fatti accaduti a Pozzuoli, lanciando l’sos in tre lingue accompagnato da foto e da una minuziosa descrizione del mezzo. In poche ore partiva il tam tam che faceva il giro della rete e del continente dando vita a una caccia al camper che si è conclusa, dopo 4 giorni, nel pomeriggio di ieri quando i carabinieri hanno rinvenuto il mezzo, mettendo così fine all’incubo per la famiglia Boonen.