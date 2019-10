QUARTO – Rischio vulcanico, stamattina nell’area mercato di Quarto un gazebo organizzato dal gruppo volontari di Protezione Civile e supportato da una delegazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale 3 Gadda raccoglierà le adesioni per partecipare all’esercitazione Exe Campi Flegrei 2019 prevista per sabato 19 ottobre in villa comunale. Un appuntamento di rilievo nazionale per i Comuni della cosiddetta zona rossa che consentirà loro di prepararsi al meglio nella fase di allontanamento in caso di imminente pericolo eruttivo.

L’APPELLO – «L’invito ad aderire è rivolto a tutta la cittadinanza che potrà partecipare previa prenotazione compilando un apposito modulo – annuncia il vicesindaco Giuseppe Martusciello – . Per dare la possibilità a più persone di esserci, verrà riproposto un secondo gazebo anche martedì in piazza Santa Maria e un terzo, mercoledì su Corso Italia in prossimità di Piazzale Europa. I gazebo saranno presenti dalle 10 alle 13».