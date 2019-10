POZZUOLI– Insieme si vince, da soli si perde! Questo lo slogan della serata di presentazione delle squadre del Rione Terra Pozzuoli Volley e UISP Pallavolo Pozzuoli, ai nastri di partenza, rispettivamente, del campionato maschile di serie B nazionale e del campionato femminile di serie C regionale. Una serata, quella andata in scena nella bellissima e suggestiva location di Villa di Livia, durante la quale si è alzato ufficialmente il sipario della stagione sportiva 2019/20 con la presentazione dei roster e degli staff tecnici delle due compagini ma non solo. Campagna abbonamenti, nuovo sito internet, la sezione e-commerce con prodotti ufficiali Rione Terra Volley e la App, una vera chicca, per essere aggiornati 24 ore su 24 sul mondo del Rione Terra Volley: queste infatti le novità presentante dal numero uno del sodalizio gialloblu, Giovanni Coratella, davanti ai tanti amici sostenitori accorsi e gli sponsor. Tutte iniziative a riprova della crescita del brand Rione Terra il cui ideatore e proprietario è il presidente onorario Sergio Di Bonito.

CAMPIONATO AL VIA– Grande entusiasmo anche sponda UISP Pallavolo Pozzuoli con il presidente Arturo Chiocca che ha caricato le sue ragazze in vista dell’esordio in campionato in programma questo weekend con il Cava de’ Tirreni. Il Rione Terra, invece, sarà impegnato nella trasferta sul campo del Martina Franca sabato alle ore 18:00.