BAGNOLI – «Qui è nato il Comandante Maurizio Sarri. Il popolo napoletano ringrazia l’artefice della Bellezza. Hasta siempre comandante» La targa dedicata all’ex allenatore del Napoli è stata rimossa pochi minuti fa da via Silio Italico, nel quartiere di Bagnoli. Era stata collocata sulla facciata della palazzina, al civico 51, in cui nacque il nuovo tecnico bianconero. Troppo grande la delusione da parte dei tifosi per la scelta di Sarri di passare alla Juve: un autentico tradimento che, appena la notizia è diventata ufficiale, li ha spinti a rimuovere quella che rappresentava a tutti gli effetti una dichiarazione d’amore per l’ormai ex Comandante.

IL MESSAGGIO – “Non abbiamo mai voluto confondere politica e tifo ma ci piange il cuore a leggere l’amarezza di tante persone, come noi, che credevano e avevano riposto la propria fiducia in qualcuno per continuare a credere nel calcio. -ha commentato il Laboratorio Politico Iskra- Una fiducia che viene regolarmente spezzata dalle leggi di mercato. Tre estati fa con Higuain, quest’anno con Sarri. Sarà che ormai nel calcio (come in politica) non esistono più giochi di appartenenza o ideologici, ma solo leggi di mercato? Quando decideremo di non essere più clienti/sudditi e inizieremo ad essere consapevolmente abitanti e tifosi? A quanti ancora vorremmo affezionarci per poi essere delusi dalle loro scelte?”