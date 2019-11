RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «La scuola Pergolesi 2 di Monterusciello e la scuola Marotta (scuola dell’infanzia e primaria) versano in una situazione pietosa. Purtroppo, a causa delle forti piogge, ci sono importanti infiltrazioni nelle aule. Alle medie cadono pezzi di soffitto e ci sono dei vetri pericolanti. Anche la parte esterna della scuola è pericolante: a partire dall’ingresso della scuola dell’infanzia ad arrivare alle scale di emergenza. Rendiamoci conto che siamo in una zona ad alto rischio sismico. Assente il personale Ata, i bidelli fanno ciò che possono per tenere pulita la scuola, anche se ci hanno riferito che non hanno detersivi e quindi noi genitori abbiamo comprato per loro un po’ di materiale per fare in modo che ci sia un minimo di igiene. Noi siamo disperati, è pericoloso. Non aspettiamo che accada una tragedia».

