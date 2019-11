MONTE DI PROCIDA – Presso il nuovo Polo Tecnico federale di Ginnastica Aerobica di Pomigliano d’Arco si sono svolti il Campionato nazionale di squadra allievi ed i Campionati nazionali di Serie A e B di Aerobica con l’organizzazione ben curata dalla Fitness Trybe e la direzione di gara affidata a Graziano e Serena Piccolo. Nella Serie A, che ha visto il successo dell’Aerobic Evolution, troviamo al 6° posto Il California Center Club Monte di Procida di Simona e Rosalinda Scotto, con Greta Aquilone, Anna Looz, Maria Chiocca, Mariana Mancino, Valentina Assante di Cupillo, Giulia De Crescenzo e Vanessa Scotti, e al 7° posto la Chige Monte di Procida di Chiara Barone e Giorgio Illiano con Rosaria Orsini, Maurizio Lubrano Lavadera e Marcella Lucci. Per effetto di questo risultato le due società montesi restano in Serie A, a differenza del C.G. Benevento di Cristiana D’Anna che, appena ripescato, è giunto purtroppo solo al 10° posto in classifica. Maria Chiara Salerno, Alessandro Aiello, Giulia Capozza e Maria Fracesca Di Iorio dovranno riprovare la scalata alla massima serie l’anno prossimo.

PROMOSSE – Grandi soddisfazioni giungono, poi, dalla finale di Serie B dove la Fitness Trybe Pomigliano d’Arco di Serena Piccolo e la Gylness Bacoli di Ylenia Giugno, sono salite, rispettivamente, sul 2° e 3° gradino del podio, alle spalle dell’Agorà, ma tenuto conto che la società di Colleferro ha già una squadra in Serie A, vengono promosse entrambe nella massima serie. Eva Iurlaro, Valeria Dell’Atti, Martina Marra, Martina Rea, Miriam Impero, per il club di Pomigliano, e Gaia Laurino, Roberta Tescione, Valentina Illiano, Federica Carnevale, Alessia Ambrosino, Rebecca Cefaliello e Rosemilia Romito, per il sodalizio di Bacoli, portano a quattro su 10 il numero delle società campane nella massima serie 2020, per la gioia del Presidente regionale FGI Campania Aldo Castaldo e del Consigliere di sezione Graziano Piccolo. Nella prima giornata di gare dedicata al campionato di squadra allievi, aveva sfiorato il podio il California Center Club giunto al 4° posto seguito al 6° posto dalla Fitness Trybe ed al 7° dalla Gylness.