POZZUOLI – Continua il binomio vincente tra Real Madrid e Real Pozzuoli. La fundación Real Madrid Clinics è pronta a sbarcare la prossima estate all’Oasi di via Campana, per la seconda volta consecutiva, in quella che è la casa della scuola calcio del presidente Gennaro Pastore e del direttore Domenico Muoio. Un rapporto ormai consolidato tra i club per metà omonimi dopo la bellissima esperienza della scorsa estate con gli spagnoli favorevolmente colpiti dalla qualità della società e delle strutture, tanto che il prossimo training camp, previsto dal 29 giugno al 3 luglio 2020, sarà l’unico in esclusiva a Napoli e provincia. L’evento sarà presentato al Prime di via Campana 262, locale adiacente proprio ad una delle strutture del Real Pozzuoli. Appuntamento a domani mercoledì 4 marzo, quando alle ore 19 comincerà la presentazione aperta non solo ai tesserati Real Pozzuoli ma a tutte le persone interessate.

LA PRESENTAZIONE – A fare gli onori di casa sarà il presidente Gennaro Pastore, con ospiti d’eccezione Rocco Selvaggi, il manager Italia della Fundación Real Madrid Clinic, e mister Baggiani, capo Camp. Un evento che farà da antipasto alla portata principale, il training camp appunto. In estate i ragazzi dai 7 ai 16 anni avranno la possibilità di indossare la prestigiosa “camiseta blanca” targata Real, ma soprattutto allenarsi con i preparatissimi istruttori della fundación Real Madrid Clinic, sperimentando le moderne tecniche e tecnologie di allenamento.