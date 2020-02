POZZUOLI – Le forti raffiche di vento di questi minuti stanno smantellando la rotonda di Licola con in new jersey che stanno volando via finendo pericolosamente al centro della strada. Una storia che si ripete da tempo in presenza di vento forte davanti ai depuratori di Cuma-Licola, tra via Domitiana e via dei Platani. I new jersey non sono ancorati tra loro e, complice l’assenza di un peso al loro interno, finiscono per staccarsi finendo lungo al centro della carreggiata diventando così pericolosissimi ostacoli per gli automobilisti.