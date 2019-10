VARCATURO – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno denunciato per trasporto e raccolta illeciti di rifiuti un 57enne di Marano e un 30enne di Castel Volturno, entrambi con precedenti penali per reati ambientali. Il primo è stato sorpreso alla guida di un furgone carico di rifiuti speciali di vario genere tra cui una vasca da bagno in vetroresina, un barbecue di ferro e 2 reti di materassi; l’altro era alla guida di una ape car su cui erano stati caricati una lavatrice, una altalena di ferro, una bicicletta arrugginita, un contatore gpl rotto e tre piastre in ferro da frigorifero. I veicoli ed i materiali sono stati sottoposti a sequestro. Le scoperte durante uno degli innumerevoli servizi per prevenire e contrastare i reati contro l’ambiente.