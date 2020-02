MONTE DI PROCIDA – Il puzzle delle candidature si completa giorno dopo giorno. Finora sono quattro gli esponenti politici che hanno ufficializzato la volontà di correre per la poltrona di sindaco di Monte di Procida. Ai nastri di partenza ci sono l’attuale sindaco Giuseppe Pugliese, in carica dal 2015; Francesco Paolo Iannuzzi, che ha già indossato per ben quattro volte la fascia tricolore del paese flegreo; Pino Lubrano Lavadera, già sindaco di Monte di Procida e Nunzia Nigro, che in passato ha già ricoperto incarichi in politica. L’avvocato Nigro, al momento, è l’unica donna che si presenterà come candidato sindaco alle prossime elezioni comunali. Ancora da stabilire la data del ritorno alle urne.