QUARTO – Il tratto di via Campana situato nella zona conosciuta come “il castello” resterà chiuso al traffico per circa un mese e mezzo. E’ quanto è stato stabilito dal comando della polizia locale per consentire i lavori di ripristino del costone che franò nell’ottobre del 2015.

TUTTI I SENSI UNICI – In vista delle ben prevedibili conseguenze negative sull’intera circolazione, saranno adottate alcune modifiche alla rete stradale secondaria. Dalla Rotonda Maradona, per chi dovesse oltrepassare il tratto compreso tra i civici 63 e 65 – dove verrà aperto il cantiere – non resterà che proseguire lungo via Salvatore Nullo, scegliendo poi di imboccare via Pantaleo, che sarà a senso unico di marcia verso Quarto, o imboccare la bretella della statale 7 bis verso Quarto. Contrariamente, chi da Quarto avesse la necessità di proseguire verso Nord, potrà imboccare via Pantaleo e poi svoltare in via Cesapepere (anch’essa a senso unico) in direzione di via Campana, nei pressi del rivenditore di mezzi agricoli.