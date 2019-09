QUARTO – Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi nel rocambolesco incidente verificatosi all’incrocio tra via Caselanno e via Seitolla. Due le auto coinvolte, una Lancia Musa ribaltatasi ed una Citroen C2. Al volante della prima e a quanto pare provenendo da via Caselanno un uomo che ha riportato apparentemente solo qualche escoriazione, trasportato poi all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per accertamenti. Al volante dell’altra utilitaria una donna che è uscita indenne dal brutto scontro che poteva avere conseguenze ben più gravi, considerato anche l’orario di punta in cui è accaduto.