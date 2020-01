QUARTO – Attraversare a piedi via Crocillo non sarà più pericoloso come prima. Sono infatti iniziati i lavori per l’installazione di due attraversamenti pedonali rialzati che, oltre a fornire ai pedoni strisce “zebrate”, avranno anche la funzione di dissuasori di velocità.

IL COMMENTO – Così ha commentato il consigliere comunale, nonché presidente della commissione Lavori pubblici Angela Sannino: «Un anno fa vi avevamo annunciato di realizzare gli attraversamenti stradali e dopo molteplici vicissitudini legate alle problematiche di un Comune che attende l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, oggi siamo riusciti ad iniziare i primi lavori relativi all’installazione degli attraversamenti. Nonostante tante difficoltà fatti e non parole».

ITER NON FACILE – Così come ricordato dall’esponente della civica Movimento Flegreo, non è stato un iter semplice quello che ha portato alla realizzazione dell’opera. Nel dicembre del 2018 era arrivato anche l’impegno di spesa (circa 8mila euro) ma la ditta incaricata dei lavori rinunciò all’incarico, facendo ripartire quasi daccapo la “pratica”.