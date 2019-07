QUARTO – Due assessori dimessi in appena un anno di consiliatura. Dopo la delegata al Bilancio lascia anche l’assessore ai Lavori Pubblici Gerardo D’Antonio, che ha consegnato le proprie deleghe al sindaco Antonio Sabino. Secondo indiscrezioni le dimissioni sarebbero arrivate dopo una precisa richiesta da parte dei componenti del gruppo “Democratici in cammino” che hanno in “quota” uno degli assessorati più delicati. Al momento la poltrona resta vacante in attesa della nomina del nuovo componente dell’esecutivo, che sempre secondo indiscrezioni potrebbe essere un imprenditore che in passato ha effettuato lavori per conto del comune di Pozzuoli.

IL PRECEDENTE – Nel novembre del 2018, a pochi mesi dalla sua nomina, aveva rimesso la delega la Bilancio Angela Postiglione, sostituita da Anna Maria Granata.