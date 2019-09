QUARTO – Roghi tossici e rifiuti in strada, la città di Quarto non ci sta. Durante la festa di Santa Maria, a partire da domani, saranno presenti dei banchetti informativi. A promuovere l’iniziativa è il Comitato a difesa della salute e dell’ambiente. «Invitiamo tutta la cittadinanza ad avvicinarsi e a prender consapevolezza di ciò che devasta quotidianamente la nostra città e tutto l’hinterland napoletano», annunciano i promotori dell’iniziativa. Al banchetto sarà possibile compilare un breve questionario sulle tematiche della salute e dell’ambiente e ritirare un volantino con un chiaro schema su come effettuare una segnalazione di roghi tossici o cumuli di rifiuti da protocollare direttamente al Comune. Si parte domani pomeriggio, dalle 18 alle 20.30, nel piazzale Europa. Sabato l’appuntamento è dalle 18 a mezzanotte in piazza Santa Maria.