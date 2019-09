QUARTO – A partire da ieri e fino alla giornata di domani, in occasione dei festeggiamenti della Santa Patrona, in piazza Santa Maria sarà presente un gazebo informativo sull’esercitazione nazionale dei Campi Flegrei prevista dal 16 al 20 ottobre. L’esercitazione, inserita all’interno della settimana della Protezione civile istituita proprio quest’anno con una direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri, oltre a coinvolgere attivamente i comuni della zona rossa, sarà un’occasione importante per testare il modello di intervento per i Campi Flegrei, aggiornare le pianificazioni di settore per il rischio vulcanico e approfondire da parte della comunità scientifica le attività di valutazione per il passaggio dei livelli di allerta.