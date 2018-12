QUARTO – Sono ancora in corso i rilievi per stabilire l’esatta dinamica del rocambolesco incidente verificatosi in tarda mattinata in via Masullo, non lontano dal centro commerciale Quarto Nuovo. A avere la peggio una Fiat Cinquecento, ribaltatasi su un fianco, pare dopo avere impattato con un’auto di grossa cilindrata, una Bmw.