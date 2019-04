QUARTO – Continua l’allarme dei residenti di via del Primo Maggio riguardante la presenza di un branco di cani che li costringe a dover rinunciare a portare in giro il proprio animale domestico. Il gruppo, formato da almeno quattro randagi, si aggira per le campagne circostanti, e – così come racconta chi abita da quelle parti – è sempre pronto ad attaccare chi è in strada a piedi. E’ trascorso un mese esatto dalle ultime segnalazioni, ma la “minaccia” è ancora lì. «Chiediamo che le autorità competenti intervengano al più presto – sottolineano i residenti – La situazione è oramai insostenibile ed è inoltra nota da tempo». Il video che abbiamo pubblicato è stato girato da un nostro lettore.