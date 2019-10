QUARTO – Torna a riunirsi nella mattinata di martedì il Consiglio comunale di Quarto. Le forze di maggioranza ed opposizione si ritroveranno nell’aula consiliare “Peppino Impastato” di Piazzale Europa alle 10. L’Assemblea è prevista in seconda convocazione giovedì 24 alle 10. All’ordine del giorno una serie di mozioni, nonché una delibera relativa ad una variazione al bilancio di previsione. Ad invocare misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell’abbandono e dei roghi di rifiuti è il consigliere di minoranza, Giuseppina Rollin, che – unitamente ad altri consiglieri – reclama maggiore attenzione per una piaga che ormai attanaglia da tempo la cittadina quartese.

LA DISCUSSIONE – Sempre dai banchi dell’opposizione sarà presentata, in seno alla seduta consiliare, un’integrazione ad una mozione, già protocollata in Comune, per la riduzione della plastica sul territorio di Quarto. Il consigliere Gabriele Di Criscio, infine, esporrà il suo progetto relativo all’ampliamento della casa comunale di via De Nicola.