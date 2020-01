QUARTO – «Le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria hanno deliberato questo verdetto, il movimento 5 Stelle è morto e a dirlo sono gli elettori non io. La cosa purtroppo non mi sorprende ma nello stesso tempo mi dispiace». E’ il commento Rosa Capuozzo, eletta nel 2015 sindaco di Quarto con il Movimento 5 Stelle ed attualmente consigliere comunale di opposizione. «Sono anni ormai -aggiunge Capuozzo- che notiamo, da parte dei vertici, una incapacità di gestire quello che ormai diventava sempre più un movimento di contraddizioni. Una lunga serie di delusioni ai danni di milioni di italiani che credevano in quei valori che inizialmente ci hanno fatto avvicinare a quella che doveva essere una vera e propria forza antisistema. Una serie di regole ritrattate, espulsioni ingiustificate, accordi prima scongiurati e poi esalati, in ultimo proprio quello per formare il governo con il PD. Un capo politico che ha fatto di tutto, passato sopra ogni cosa pur di conservare la propria poltrona, e che oggi, proprio come il peggiore dei capitani, appena ha visto la nave affondare è scappato via, dando le dimissioni da capo politico ma non da ministro. Il mio pensiero -conclude l’ex sindaco di Quarto- oggi va a tutte quelle persone che fino a ieri mi hanno criticato, ma che oggi mi stanno scrivendo pubblicamente e in privato le loro scuse, a tutti quelli che mi stanno dando le conferme che il tempo ha sempre ragione, e che prima o poi la verità e la giustizia tornano alla luce.»