QUARTO – Via ai lavori di potenziamento e ammodernamento della ferrovia Circumflegrea della Sepsa. La ditta esecutrice dell’intervento ha chiesto la chiusura di alcune aree e strade per la realizzazione del nuovo ponte in ferro su via Santa Maria e via Vaiani. L’inizio delle opere è previsto per la giornata di lunedì e finiranno, salvo imprevisti, entro la prima decade di marzo. I lavori saranno eseguiti principalmente in due fasi lavorative e per la maggior parte saranno effettuati in orario notturno e in assenza anche del traffico ferroviario. Necessaria la chiusura al traffico veicolare e pedonale delle aree di intersezione di via S.Maria con via Vaiani e via Viviani.

LA VIABILITA’ – «Per agevolare il flusso della circolazione stradale, sia in entrata che in uscita, di tutti i residenti di via S. Maria e rispettive traverse, ubicate sul lato est del territorio quartese, si è deciso di istituire il doppio senso di marcia su via Leonardo Da Vinci (avanti mercato)», fanno sapere dal comando della polizia municipale di Quarto. Con un’ordinanza i ‘caschi bianchi’ hanno disposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale nelle aree di intersezione di via Santa Maria con via Vaiani e via Raffaele Viviani, a partire dalle 20 di lunedì fino a termine dei lavori, e l’istituzione del doppio senso di marcia per i veicoli su via Leonardo Da Vinci, dalle 20 di lunedì fino al termine dei lavori.