QUARTO – Continuano i disagi per gli automobilisti. Annunciata questa mattina la chiusura al traffico della galleria di Montecorvara di collegamento tra Quarto e Pozzuoli. Il tunnel sarà off-limits fino a venerdì 21 giugno dalle 8 del mattino alle 18 in ambo i sensi di marcia. La chiusura improvvisa è stata disposta dalla Città Metropolitana di Napoli, proprietaria e competente sulla strada, per manutenzione. Già nella giornata di giovedì scorso il tunnel del Campiglione è stato chiuso al traffico su decisione dei vigili del fuoco in seguito alla necessità di fare effettuare alla Città Metropolitana di Napoli verifiche sulla staticità di alcune travi poste sul lato Quarto.