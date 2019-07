QUARTO – I lavori di messa in sicurezza del costone di via Campana sono terminati con ben 14 giorni di anticipo rispetto al termine previsto e, pertanto, oggi riapre la strada al transito veicolare in entrambe le direzioni. «Il mio ringraziamento va al capo settore ai Lavori Pubblici, Daniele Francese, nonché gli ingegneri Donato Bramante ed Antonio Di Criscio per aver seguito tutte le operazioni fino al loro completamento al fianco dell’impresa e dei suoi operai che hanno svolto un ottimo lavoro con grande professionalità. Ringrazio altresì i commercianti e l’intera comunità quartese per l’enorme pazienza dimostrata in queste settimane e per la fiducia che quotidianamente ripongono in questa amministrazione. Il nostro impegno è serio e concreto, e si basa sul rispetto della parola data, agendo sempre e solo nell’interesse dei cittadini» ha commentato il sindaco di Quarto Antonio Sabino.