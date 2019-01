QUARTO – La città di Quarto è in lutto per la scomparsa di don Vito Della Ratta, sacerdote vocazionista. A darne la triste notizia sono state la Congregazione dei Padri Vocazionisti e la parrocchia Santa Maria Libera Nos a Scandalis. Le spoglie del parroco, tanto amato a Quarto, saranno traslate oggi alle 16 nella cappella di Posillipo. I funerali, invece, si terranno alle 10 nella parrocchia Santa Maria di Quarto. «Nel giorno dell’Epifania il Signore ha chiamato al suo cospetto, nella sua dimora di luce e di pace, il sacerdote vocazionista Don Vito Della Ratta. Possa ricevere il premio per le sue tante fatiche e sofferenze», il messaggio della famiglia religiosa vocazionista.