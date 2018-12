QUARTO – Sabato 22 dicembre 2018, dalle ore 9.15 in piazzale Europa a Quarto: “Quarto in Luce – Storie della città. Terzo tempo sotto l’albero”. Ancora una volta lo sport viene messo al centro e a volerlo è la Virtus Social Quarto Santa Maria nella persona del suo presidente Domenico Sarnataro. Dalle 9.15 con i saluti del sindaco di Quarto Antonio Sabino e dell’assessore allo sport Giuseppe Martusciello e l’apertura dei giochi grazie ad Iniziativa Popolare Pallacanestro, Cts Quarto e Scuola Team Quarto, si andrà avanti fino alle 12.00 per il Terzo tempo e le premiazioni. Il tutto corredato da animazione, zucchero filato e Babbo Natale per tutti i bambini e momenti di degustazione dei prodotti tipici del nostro territorio.