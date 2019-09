QUARTO – Si respira gioia a Quarto. La festa di Santa Maria rappresenta, infatti, un appuntamento fisso per gli abitanti della cittadina flegrea. Una tradizione antica che viene vissuta da sempre come un periodo di solennità religiosa. Il programma è ricco di eventi: il novenario di preghiera durerà fino all’11 settembre. Domani, alle 19, si terrà invece la Santa Messa con il rituale dell’alzabandiera tra via S. Maria e via Pietra Bianca. I festeggiamenti, in onore della Santa Patrona di Quarto, si concluderanno domenica 15 settembre con la processione che si snoderà tra le vie del centro storico. La statua della Madonna viene ogni anno sollevata e trasportata su un carro: a fare da cornice al corteo religioso i devoti cittadini. Negli anni scorsi sono stati migliaia i quartesi accorsi in piazza per dare l’augurio alla Patrona del paese.