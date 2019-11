TRAFFICO DI DROGA – Nel caso specifico viene contestata agli indagati di aver preso parte, negli anni dal 2001 al 2012, all’associazione camorristica nota come clan Polverino, egemone nei Comuni di Marano di Napoli, Villaricca, Calvizzano, Mugnano di Napoli, Quarto e Pozzuoli. Inoltre sono stati raccolti indizi di reato in ordine alla costituzione, nell’ambito del sodalizio criminale, di una stabile struttura organizzativa transnazionale, leader in Campania per l’importazione di hashish, dedita al traffico internazionale di droga, intrattenendo le trattative con i fornitori di origine magrebina dello stupefacente, organizzando o contribuendo alla distribuzione e cessione sul territorio napoletano ed in altre località italiane delle partite di stupefacente importato dalla Spagna. Agli indagati è altresì contestato uno specifico episodio di importazione di stupefacente dalla Spagna verificatosi nel luglio 2012.