QUARTO – Aiutare ragazzi in difficoltà con soli due euro. E’ l’iniziativa lanciata dal centro educativo diocesano Regina Pacis attraverso la Lotteria della Speranza.

IL PROGETTO “INTEGRA” – Spiega don Gennaro Pagano: «Assistiamo ogni anno sul territorio oltre cento bambini con il progetto Integra di inclusione sociale. Ogni anno in comunità accogliamo dai sei ai dieci ragazzi in difficoltà. Numerosissime sono le persone che quotidianamente chiedono aiuto al nostro sportello psicologico. E in ultimo, stiamo preparando un nuovo progetto per ragazzi e giovani disabili. Tutto questo solo grazie alla nostra Caritas e al vostro aiuto. Chiunque voglia aiutarci vendendo o acquistando i biglietti della lotteria (regalatici dagli amici di Mulagi Mission) può rivolgersi a me».

I PREMI – L’estrazione finale sarà il prossimo 5 gennaio. Il primo premio prevede un presepe artistico, per il secondo una seduta di igiene orale presso lo studio Cilio. Infine per il terzo e quarto posto cesti di prodotti biologici.