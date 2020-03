QUARTO – I carabinieri della stazione forestale di Pozzuoli hanno denunciato un 39enne del posto per maltrattamento di animali, uccisione, distruzione e cattura di specie animali selvatiche protette. I militari, su autorizzazione della Procura della Repubblica di Napoli, sono entrati in un terreno privato nel comune di Quarto insieme a personale dei vigili del fuoco e dell’Asl veterinaria di Napoli Nord. Hanno trovato 5 carcasse di rapaci, tantissimi pulcini morti per un peso complessivo di 40 chili – erano stipati in scatoloni – e 11 cani non in perfette condizioni di salute che son stati affidati a un canile.