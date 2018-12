QUARTO – Auto a folle velocità su via Matteotti a tutte le ore del giorno e della notte. I residenti non ci stanno e puntano i piedi. I consiglieri comunali di opposizione, a seguito delle numerose segnalazioni, hanno deciso di firmare una mozione affinché l’amministrazione provveda all’istallazione, in primis, di dissuasori di velocità per poi procedere in un secondo momento alla realizzazione di rilevatori elettronici di velocità. «La presenza di plessi scolastici, la stazione della ferrovia Eav, la scarsità di segnaletica orizzontale e verticale, la conformazione rettilinea della strada in questione, l’assenza su alcuni tratti di marciapiede, la scarsa fruibilità degli stessi a causa della presenza di escrementi animali ed erbacce, costringerebbero i cittadini, a più riprese a dover invadere la sede stradale», si legge nel documento a firma dei consiglieri Giovanni Santoro, Filippo Celano e Vincenzo Lucchese.

LA MOZIONE – «Ci risultano numerosi episodi di investimento di piccoli animali randagi e, non vorremmo che la situazione, se lasciata a se stessa e non governata, possa precipitare in una tragedia evitabile, viste le velocità che le vetture raggiungono su questa tratta, in tutte le ore del giorno e della notte. Auspichiamo che lo stesso tipo di intervento, possa essere esteso a tutto il territorio comunale, laddove se ne palesasse la necessità», incalza la minoranza che si fa portavoce delle istanze dei residenti della zona.