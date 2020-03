BACOLI – C’è il primo contagiato da Coronavirus a Bacoli. Lo ha comunicato poco fa il sindaco dopo il report dell’Asl Napoli 2 Nord. Immediatamente sono state attivate le procedure per ricostruire la rete dei contatti avuti dalla persona che è ricoverato, in condizioni stabili, all’ospedale “Cotugno” di Napoli. «Ho sentito i parenti. Stanno bene. –ha scritto su Facebook Josi Della Ragione- Gli ho rappresentato la vicinanza delle istituzioni e di tutta la comunità. Non li lasceremo soli. Saranno adottate fin da subito dall’Asl Napoli 2 Nord, per tutti coloro che hanno avuto contatti con il nostro concittadino, tutte le misure necessarie: la quarantena, l’isolamento domiciliare con la sorveglianza sanitaria.»