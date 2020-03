POZZUOLI – È morta la 77enne risultata positiva due giorni fa al tampone per il Coronavirus. La donna abitava nella zona alta della città, in viale Bognar. Dopo una caduta in casa era stata condotta in ospedale e sottoposta ad accertamenti dai quali era emerso il contagio. Il decesso è avvenuto questa mattina nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L’anziana -fanno sapere i familiari – non aveva nessuna patologia. In quarantena nella sua abitazione ci sono figli e parenti, alcuni dei quali risiedono a Napoli.

L’APPELLO – “Inviatiamo la gente di Pozzuoli a non fare sciacallaggio sulla vicenda. La signora stava bene, abbiamo chiesto noi più volte di fare il tampone. Stiamo vivendo un momento drammatica e certi commenti sono inaccettabili.” fa sapere una stretta familiare della donna.