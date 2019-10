POZZUOLI – Auto intrappolate e strada allagata. È critica la situazione in via Reginelle dove oltre un metro d’acqua ha portato alla chiusura del tratto di strada compreso tra i depuratori di Licola e il quartiere di Monterusciello. In seguito all’ultima bomba d’acqua la situazione è precipitata e in strada si sono riversati anche liquami. L’accesso da Licola è stato chiuso e segnalato, mentre quello da Monterusciello resta aperto traendo in inganno diversi automobilisti, alcuni dei quali sono rimasti intrappolati.

CRITICITÀ – Altre situazioni di forte criticità si registrano in queste ore anche a Cigliano e a Licola Mare dove diversi allagamenti stanno creando forti problemi a residenti e automobilisti.